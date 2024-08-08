Напряжённость в регионе нарастает: США предостерегли Иран от атаки на Израиль

Штаты направили Тегерану предупреждение о рисках для республики в случае крупномасштабной атаки против Израиля. Об этом пишет Wall Street Journal. По информации издания, Вашингтон акцентировал внимание на экономических последствиях, хотя подробности не разглашаются.
"Американцы предупредили Иран, что избранное правительство и экономика страны могут понести урон, если Тегеран предпримет масштабную атаку на Израиль", — заявил американский чиновник.
По его словам, предупреждение передано Тегерану и напрямую, и через посредников. Как отмечает Wall Street Journal, Белый дом намекнул Ирану на опасности эскалации конфликта на Ближнем Востоке в целом, если он примет серьёзные меры против Израиля.
Тем временем ситуация в регионе ухудшилась после нападения на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Иран обвинил Израиль, пообещав жёсткий ответ. В свою очередь, Тель-Авив предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену за нападение. В мировом медиаполе укрепляется мнение, что Иран может ответить Израилю в ближайшее время.
Фото: commons.wikimedia.org/Vice President's Secretariat (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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