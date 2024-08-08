YouTube не работает без VPN: есть ли у россиян альтернатива, рассказал эксперт Артимович

С утра YouTube в России не "замедляется", а перестал работать без VPN через домашний интернет. Однако сервис всё ещё работает при подключении через мобильный интернет. Блокировку отмечают Москва, Ростов-на-Дону и другие города. По данным "Сбой.рф", на 11.20 мск насчитывалось почти 5 000 жалоб на работу хостинга.
В чем смысл таких мер? YouTube как не выполнял требования Роскомнадзора, так до сих пор ничто не намекает на изменения в политике видеохостинга. С 2020 года он ограничил доступ к 207 каналам из России, с начала 2024 года — к 83.
Кроме того, в августе резко возросло количество приложений, обещающих ускорить работу YouTube. Многие из них оказались вредоносным ПО, через которое мошенники получают доступ к данным на ноутбуке и в браузере — к платёжной информации, сохранённым паролям, cookies.
Чего ждать — замедление и блокировку отменят, либо россиянам придётся забыть о YouTube? Блогерам, волонтёрам и мастерам на все руки, годами развивавшим каналы на YouTube: мебельщикам, кондитерам, дизайнерам, медикам, сценаристам, придётся начинать всё с нуля на Rutube?
Об этом NewsInfo.Ru поговорил с Дмитрием Артимовичем, экспертом по кибербезопасности.
"Чего ждать, неизвестно. Я за VPN сижу постоянно, потому что не доверяю нашим правоохранительным органам, которые пытаются следить за моим трафиком, поэтому у меня всё работает. А блогерам, волонтёрам и мастерам, как вам сказать… Instagram* же пользуются до сих пор, хоть он и заблокирован. Значит, и YouTube будут пользоваться", — отметил эксперт.
На RUTUBE перейдут?
"RUTUBE, на моё субъективное мнение, … ещё то, честно. У меня трёхлетний ребенок смотрит мультики на YouTube, но RUTUBE — это такое …, серьёзно. То есть там нормально даже поиск не работает, вбиваешь "мультики", и он не показывает всё, что у него есть. Если с YouTube вытащить название мультика и вбить, тогда он его находит. Он настолько плохо работает, что банально посадить ребенка и найти ему интересный мультик невозможно. К примеру, я RUTUBE поставил на телевизор и ищу одни мультики, а он мне показывает каких-то политических блогеров и так далее… Предпочтения не сохраняются, поиск не работает, рекомендации нормально тоже не работают. Сомневаюсь, что им будут пользоваться. Насколько слышал, VK Видео более-менее, там есть всё нелицензионное, фильмы можно смотреть. Там ситуация получше, мультики можно найти. Поскольку мне в телевизоре не хочется настраивать VPN, я пока VK Видео поставил", — объяснил специалист.
Будем выкручиваться?
"Наверное", — заключил Дмитрий Артимович.
Instagram* заблокирован в РФ за экстремистскую деятельность.
Фото: flickr.com/Dave Dugdale from Superior, USA (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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