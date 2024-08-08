Саакашвили грозит новое дело за "пятидневную войну": в Грузии его могут обвинить в госизмене

В ближайшее время экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут обвинить в госизмене по эпизодам, связанным с конфликтом 2008-го, известным как "пятидневная война". Об этом сообщил премьер Ираклий Кобахидзе, посетивший могилы военных ВС Грузии, погибших в ходе конфликта. Кобахидзе подчеркнул, что правовая форма может быть разной, включая обращение депутатов в прокуратуру, создание парламентской комиссии или рассмотрение ситуации в конституционном суде.
Власти Грузии рассматривают два эпизода: неспособность Саакашвили предотвратить войну и голосование "Единого нацдвижения" по резолюции ассамблеи Совета Европы, возлагавшего ответственность на армию республики за бомбардировку Цхинвали 8 августа 2008-го. Если обвинение будет предъявлено, Саакашвили грозит пожизненный срок.
Сейчас экс-президент отбывает шестилетний срок за организацию избиения в 2005-ом оппозиционера и бизнесмена Валерия Гелашвили.
Фото: flickr.com/European People's Party (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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