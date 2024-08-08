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Кречмер призвал ФРГ наладить диалог с РФ и восстановить
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Кречмер призвал Германию сотрудничать с РФ и восстановить "Северный поток"

Кречмер призвал ФРГ наладить диалог с РФ и восстановить "Северный поток"

Премьер федеральной земли Саксония ФРГ Михаэль Кречмер заявил, что Германии пора сотрудничать с РФ и возобновить газопровод "Северный поток". В интервью N-TV Кречмер напомнил, что с начала конфликта между Москвой и Киевом он высказывался за долгосрочные отношения с Москвой, несмотря на общую тенденцию к изоляции РФ.

Кречмер также раскритиковал правительство Германии, отметив, что вместо дипломатии оно выбрало стратегию поставок вооружений ВСУ. Этот курс, по мнению политика, не способствует восстановлению мира и безопасности в ЕС.

Президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал, что власти Германии, по его мнению, действуют в интересах Запада, а не собственной страны, что вызывает у него удивление.

Михаэль Кречмер — немецкий государственный и политический деятель, член ХДС. С 13 декабря 2017 года — премьер федеральной земли Саксония.

Фото: commons.wikimedia.org/Pawel Sosnowski / Sächsische Staatskanzlei (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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