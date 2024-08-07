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NI: Пентагону повезёт, если из 300 он получит 20 бомбардировщиков B-21
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Эксперты NI: высокие затраты могут ограничить производство B-21 до 20 единиц

NI: Пентагону повезёт, если из 300 он получит 20 бомбардировщиков B-21

Пентагону повезёт, если при запросе в 300 единиц он получит 20 бомбардировщиков B-21, которых из-за высокой цены не хватит для сдерживания угроз для США, пишет National Interest. Издание отмечает, что B-21 обходятся не так дорого, как разработка новых технологий, но их стоимость вызывает опасения в достаточном количестве машин.

"Пентагон встречает сопротивление на запрос в 300 B-21. Повезёт, если получит 20. Этого не хватит для надёжного сдерживания", — говорится в публикации журнала.

Как добавляет издание, высокая цена однажды не позволила Америке построить достаточно стелс-бомбардировщиков B-2, та же судьба ждёт и B-21. В связи с этим журнал призывает предоставить Пентагону финансирование для сборки 300 бомбардировщиков.

В марте МО США запросило у Конгресса 5,3 млрд долларов на программу создания новейших B-21 Raider, способных нести ядерное оружие. В конце мая ВВС США заявили, что новый В-21 Raider может стать основой машиной в парке данного вида боевых самолётов.

Фото: сommons.wikimedia.org/Staff Sgt. Jeremy Mosier, United States Air Force (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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