Яхья Синвар принимает решение о прекращении огня в секторе Газа, заявил Госдеп США

Решение прекратить огонь в Газе лежит на Яхье Синваре, избранном главой политбюро ХАМАС, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер на брифинге.

По его словам, Синвар "остается лицом, отвечающим за решения ХАМАС". "Так было и до гибели Исмаила Хании. Решения принимает именно Синвар, что было видно в переговорах о том, заключать ли сделку", — отметил Миллер.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что сделка о прекращении огня и ситуация на Ближнем Востоке зависят от Яхьи Синвара. По его словам, избрание Синвара "лишь подтверждает, что решение о достижении мира в Газе и регионе остаётся за ним".

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в Тегеране председателя ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте командира военного крыла "Хезболлы" Фуада Шокра. Тегеран, ХАМАС и "Хезболла" возложили ответственность на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.

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