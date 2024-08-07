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Миллер: решение прекратить огонь в Газе зависит от Синвара
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Яхья Синвар принимает решение о прекращении огня в секторе Газа, заявил Госдеп США

Миллер: решение прекратить огонь в Газе зависит от Синвара

Решение прекратить огонь в Газе лежит на Яхье Синваре, избранном главой политбюро ХАМАС, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер на брифинге.

По его словам, Синвар "остается лицом, отвечающим за решения ХАМАС". "Так было и до гибели Исмаила Хании. Решения принимает именно Синвар, что было видно в переговорах о том, заключать ли сделку", — отметил Миллер.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен утверждал, что сделка о прекращении огня и ситуация на Ближнем Востоке зависят от Яхьи Синвара. По его словам, избрание Синвара "лишь подтверждает, что решение о достижении мира в Газе и регионе остаётся за ним".

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после гибели в Тегеране председателя ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте командира военного крыла "Хезболлы" Фуада Шокра. Тегеран, ХАМАС и "Хезболла" возложили ответственность на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.

Фото: commons.wikimedia.org/Spokesperson unit of ZAKA photographer (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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