Спасти нацию: Рамасвами предложил массовую депортацию нелегалов и бюрократов

Рамасвами призвал к депортации нелегалов и бюрократов из Америки

Американский бизнесмен Вивек Рамасвами, участвовавший в выдвижении кандидатом в президенты Штатов от республиканцев, предложил депортировать миллионы нелегалов и бюрократов во имя спасения страны.

"Две массовые депортации: миллионов нелегалов и миллионов не избранных людьми бюрократов из Вашингтона. Так мы спасём нацию", — написал он в соцсети X.

Устроить крупнейшую в истории Штатов депортацию нелегалов неоднократно обещал кандидат в президенты Дональд Трамп. По его словам, они отнимают рабочие места у коренного населения и представляют угрозу их безопасности, поскольку многие ранее содержались в тюрьмах и психиатрических клиниках.

Предвыборный штаб Трампа "не мог поверить удаче, когда Харрис поставила на Тима Уолца, губернатора Миннесотв". Республиканцы опасались, что кандидатом в вице-президенты от Демпартии станет губернатор Пенсильвания Джош Шапиро.

Фото: flickr.com/Matt Johnson from Omaha (Commons Attribution 2.0 Generic license)





