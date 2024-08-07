Спасти нацию: Рамасвами предложил массовую депортацию нелегалов и бюрократов

Американский бизнесмен Вивек Рамасвами, участвовавший в выдвижении кандидатом в президенты Штатов от республиканцев, предложил депортировать миллионы нелегалов и бюрократов во имя спасения страны.
"Две массовые депортации: миллионов нелегалов и миллионов не избранных людьми бюрократов из Вашингтона. Так мы спасём нацию", — написал он в соцсети X.
Устроить крупнейшую в истории Штатов депортацию нелегалов неоднократно обещал кандидат в президенты Дональд Трамп. По его словам, они отнимают рабочие места у коренного населения и представляют угрозу их безопасности, поскольку многие ранее содержались в тюрьмах и психиатрических клиниках.
Предвыборный штаб Трампа "не мог поверить удаче, когда Харрис поставила на Тима Уолца, губернатора Миннесотв". Республиканцы опасались, что кандидатом в вице-президенты от Демпартии станет губернатор Пенсильвания Джош Шапиро.
Фото: flickr.com/Matt Johnson from Omaha (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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