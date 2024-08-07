Исчезновение Байдена: почему президент США избегает публичных выступлений?

Президент Америки Джо Байден не планирует выступлений, несмотря на угрозу эскалации между Ираном и Израилем, передаёт Fox News. По данным канала, последний раз главу государства видели у Белого дома 5 августа, когда он проигнорировал журналистов.

"Отсутствие появлений стало нормой для президента, как только он выбыл из гонки 2024-го, позволив Камале Харрис занять лидирующее место. Между тем администрация ожидает нападения Ирана на Израиль", — говорится в сообщении.

Как отмечает Fox News, в Белом доме уклончиво отвечают, почему в такой момент нет ни одного прямого обращения по напряжённости на Ближнем Востоке, называя эту тему приоритетной для Байдена. При этом чиновники, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, уверяют в работе Вашингтона над снижением рисков эскалации и отправке сигналов Тель-Авиву и Тегерану.

Ситуация обострилась после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Иран возложил ответственность на Израиль, пообещав жёсткий ответ. Тель-Авив же предупредил, что Тегеран заплатит высокую цену в случае нападения. Ожидается, что Иран может принять меры в ближайшее время.

Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Schwen (Creative Commons Attribution 4.0 International)