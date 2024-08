Новая стратегия ПРО США: что ожидать в 2040 году?

ВС США работают над обновлённой стратегией ПРО, рассчитанной до 2040-го. Её публикация ожидается в октябре 2025-го, пишет Defense News со ссылкой на командующего Шона Гейни.

"Настало время заглянуть в будущее", — заявил Гейни, отметив, что новая стратегия разрабатывается "с целью достичь эффективности войск с учётом текущих конфликтов". Издание напоминает, что прежняя стратегия Америки по противоракетной обороне была опубликована в 2018 году и рассчитана до 2028 года.

"Эта стратегия позволяет сформировать основу, имеющую потенциал развития для ответа на угрозы будущего", — заявил военный.

По его словам, обновлённая стратегия ПРО обеспечит постоянное наблюдение с охватом в 360 градусов и будет иметь открытую архитектуру для адаптации, а также возможность использования всех преимуществ технологии ИИ.

Фото: сommons.wikimedia.org/Official U.S. Navy Page from United States of America (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)