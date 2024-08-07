Закрытые границы: Финляндия может пересмотреть решение об открытии КПП с Россией

Финские КПП на границе с РФ останутся закрытыми, однако Хельсинки может вернуться к данному вопросу осенью. Об этом заявила глава МИД страны Элина Валтонен.
"Пока граница останется закрытой", — отметила Валтонен в комментарии Yle. При этом министр допустила, что этот вопрос может быть пересмотрен осенью.
С ноября 2023-го Хельсинки закрыл автотранспортные пункты пропуска на границе с Россией, мотивируя это решение неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение о закрытии переходов создаёт новые разделительные линии в ЕС, и ответ Москвы на эти действия проработают в межведомственном формате. Кроме того, глава финского МИД посоветовала Венгрии задуматься о членстве в Евросоюзе.
По словам Элины Валтонен, идеи Будапешта "фундаментально отличимы" от общих ценностей членов блока. Ранее министр Венгрии Сийярто заверил, что помощь Киеву не будет разблокирована, пока не решится вопрос с транзитом нефти из РФ.
Фото: flickr.com/rajatonvimma /// VJ Group Random Doctors (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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