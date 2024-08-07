Финский МИД предупреждает: без знания русского языка невозможно понять Россию

Ухудшение знания русского языка среди финнов вызывает беспокойство, заявили глава МИД страны Элина Валтонен и посол в Америке Микко Хаутала, пишет Helsingin Sanomat (HS).
"В ближайшие годы мы утратим базу знаний русского языка, поскольку будет приезжать всё меньше людей. Не думаю, что можно понять Россию или стать экспертом, не зная языка", — сказал на форуме в Луумяки посол Хаутала.
Валтонен, в свою очередь, подчеркнула, что Москва никогда не перестанет быть соседом Хельсинки, поэтому нужно знать русский язык для понимания внутрироссийских процессов.
"Очевидно, что мы должны следить за событиями в РФ и понимать их. И пытаться понять", — отметила министр.
Ранее в правительстве соседней страны описали шансы открытия КПП на границе с Россией фразой "нет никакой возможности".
Фото: commons.wikimedia.org/Lauri Heikkinen (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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