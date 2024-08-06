Пакистанец арестован в США: подозрение в заказе убийств Трампа и других политиков

Министерство юстиции Америки предъявило обвинение гражданину Пакистана в попытке организовать политические убийства. По данным следователей, цели включали Дональда Трампа и других американских чиновников, сообщает CNN.

Согласно заключению обвинения, опубликованному телеканалом, 46-летний Асиф Мерчант был арестован 12 июля при попытке покинуть Штаты. Мерчант некоторое время проживал в Иране, где пребывает его семья.

Следователи полагают, что в апреле Мерчант прибыл в Нью-Йорк с целью нанять киллера для убийства политиков Вашингтона. Однако человек, с которым он встречался, связался с ФБР и начал работать в качестве конфиденциального источника.

"Он встретился с источником и сказал, что хочет найти людей в Нью-Йорке, которые могли: украсть документы или USB-накопители у жертвы, спланировать протесты на митингах и совершить убийства. Но работа заключалась не только в этом, он показал жест, имитирующий пистолет", — говорится в материалах дела.

Фото: сommons.wikimedia.org/Kevin McCarthy (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)