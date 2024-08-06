Хасан Насрулла: атаки на израильские позиции не являются местью за убийство Шукра

Атаки бойцов "Хезболлы" на новые штабы Израиля не являются ответом на убийство командира Фуада Шукра близ Бейрута. Об этом заявил генсек шиитского движения Хасан Насрулла в ходе выступления, посвящённого памяти Шукра.

"Все операции сопротивления за последние дни продолжают общее положение противостояния и не являются ответом на убийство Шукра", — сказал Насрулла.

Во вторник боевики ливанской "Хезболлы" заявили о проведении семи операций против армии ЦАХАЛ на участках границы. В том числе были атакованы штабы "Голани" и 621 батальона "Эгоз". Также "Хезболла" атаковала дронами штаб 91 дивизии армии Израиля. Помимо этого, согласно заявлениям пресс-службы движения Ливана, были атакованы места скопления личного состава израильских ВС, пограничные опорные пункты и бронетехника.

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