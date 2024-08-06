"Хезболла" уверена в своих силах: прямое вмешательство Ирана и Сирии не требуется

"Хезболла": Ирану и Сирии не нужно прямо помогать нам в борьбе с Израилем

Необходимости в прямой помощи Тегерана и Сирии против Тель-Авива нет, хотя эти страны продолжают оказывать помощь палестинцам в сопротивлении еврейскому государству. Об этом заявил лидер шиитского движения Хасан Насрулла.

"Борьба идёт, сопротивление не нуждается в прямом вмешательстве Тегерана и Сирии. Они помогали и продолжают оказывать экономическую, политическую военную поддержку", — заявил Насрулла на выступлении в честь памяти командира Фуада Шукра.

Лидер "Хезболлы" также добавил, обращаясь к противникам движения внутри Ливана, что им не следует мешать борьбе шиитов с внешним врагом. До этого представители Ирана запросили у РФ современные системы ЗРК С-400 в рамках подготовки к прямому столкновению с Израилем. Ранее в Совфеде допустили вероятность того, что Иерусалим может развязать ядерную войну.

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