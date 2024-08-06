Киев готовил покушение на Путина? МИД РФ о недоразумении со СМИ

МИД РФ объявил ошибочной интерпретацию речи замминистра Сергея Рябкова в СМИ о якобы готовившемся покушении на Владимира Путина и главу МО Андрея Белоусова на военно-морском параде в Петербурге.
"В СМИ появилась информация о готовившемся Киевом покушении на Владимира Путина и Андрея Белоусова 28 июля в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде. Эти сообщения - результат некорректной интерпретации интервью замминистра иностранных дел Сергея Рябкова телеканалу "Россия-1", — говорится в заявлении МИД РФ.
Начальник ГУР Украины ранее сообщал о попытках покушений на российского президента. В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил Shot, что "безопасность Путина обеспечена на должном уровне".
Также 12 июля состоялся разговор Андрея Белоусова с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Газета The New York Times сообщила, что коллеги обсудили "тайную операцию" Украины против РФ. По данным американских чиновников, Москва хотела выяснить, имеют ли Штаты отношение к планам Киева. Пентагон не был в курсе операции, но воспринял предупреждение "настолько серьёзно, что призвал Киев не проводить операцию".
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