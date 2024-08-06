Министр юстиции ФРГ Марко Бушман призвал немецких граждан воздержаться от поездок в Россию без особой необходимости. Об этом он заявил после обмена 26 заключённых между Западом и РФ, пишет Spiegel.

Бушман отметил, что решение было сложным для властей Германии, им пришлось воздержаться от исполнения приговора в отношении Вадима Красикова. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что обмен заключёнными "крайне деликатная дилемма". Она подчеркнула, что в федеральном правительстве решение, включая выдачу Красикова, принималось нелегко.

Украинский кризис ударил по всем больным местам ФРГ, уверен Эрик Гуйер, редактор Neue Zürcher Zeitung. Он показал, что Берлин в военном плане не может защитить себя и вверг Германию в зависимость от Штатов. Он усугубил разделение ФРГ на Восток и Запад, и разные части страны по-своему смотрят на геополитическое положение. Наконец, отказ от энергоносителей из РФ параллельно с зелёным переходом подорвал немецкую экономику.

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