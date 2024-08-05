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Муфтий Крганов назвал Бердиева лидером, выступавшим за мир
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Памяти Исмаила Бердиева: Муфтий Крганов о религиозном лидере Северного Кавказа

Муфтий Крганов назвал Бердиева лидером, выступавшим за мир

Председатель Духовного собрания мусульман РФ (ДСМР) муфтий Альбир Крганов выразил соболезнования по поводу смерти председателя Координационного центра мусульман Исмаила Бердиева, назвав его настоящим лидером, выступавшим за мир и взаимопонимание.

Председатель Координационного центра и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкессии, Бердиев скончался на 71 году жизни, сообщил муфтий Северной Осетии.

"​​Исмаил-хаджи Бердиев прожил жизнь мудрого и отзывчивого мусульманина, оставив неоценимое духовное и просветительское наследие, оно навсегда в памяти потомков. Он был выдающимся религиозным лидером, служил исламу и укреплял межрелигиозный диалог. Его духовность и доброта снискали уважение среди мусульман Северного Кавказа и всей страны", — отметил Крганов.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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