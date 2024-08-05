Офицер ВС США Дэвис: вмешательство в конфликт Израиля и Ирана приведёт к катастрофе

Штаты не должны вмешиваться в вооружённый конфликт между Иерусалимом и Тегераном. С таким призывом выступил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в статье для National Interest. Он напомнил, что ранее Тель-Авив успешно справлялся с защитой своей территории.

"Израиль в прошлом воевал, и мы за них не воевали", — отметил Дэвис.

Дэвис выразил обеспокоенность тем, что Штаты "автоматически идут к очередному конфликту" на Ближнем Востоке. Он призвал Белый дом избегать войны, поскольку она обойдётся слишком дорого. Ранее госсекретарь Белого дома Энтони Блинкен предупредил, что в случае атаки Ирана на Израиль могут сильно пострадать американо-иранские отношения.

Иран может нанести массированные удары по банкам Израиля, деловому сектору и по военным целям, заявил RT экс-офицер ВС США Скотт Беннетт. По его словам, это произойдёт за 24-72 часа: "Иран будет скоординирован с "Хезболлой" и мятежниками в Ираке, Йемене, Сирии и Турции, и ударит по Израилю так, как никогда раньше".

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