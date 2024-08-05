Верховный суд отверг отсрочку приговора Трампу: что это значит для выборов 2024 года

Верховный суд Америки отказался удовлетворить иск прокурора Миссури, который оспаривал решение Нью-Йорка, где Дональду Трампу запретили разглашать информацию и должны вынести приговор по делу о фальсификации документов, следует из решения суда.

"Ходатайство Миссури отклонено, а ходатайство об отсрочке отклонено как спорное", — говорится в решении Верховного суда.

Необычный для права Штатов иск был подан генпрокурором Миссури Эндрю Бейли. Обычно в Америке штат может оспорить действия другого штата в Верховном суде по техническим вопросам, к примеру, по вопросу об использовании пограничных водных ресурсов.

Бейли утверждал, что наложенный на Трампа запрет нарушает свободу слова и противоречит конституции. Он просил перенести приговор по делу в Нью-Йорке, чтобы избежать влияния на предвыборную кампанию. Вынесение приговора в Нью-Йорке ожидается 18 сентября, в то время как выборы в стране пройдут 5 ноября.

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