Верховный суд отверг отсрочку приговора Трампу: что это значит для выборов 2024 года

Верховный суд Америки отказался удовлетворить иск прокурора Миссури, который оспаривал решение Нью-Йорка, где Дональду Трампу запретили разглашать информацию и должны вынести приговор по делу о фальсификации документов, следует из решения суда.
"Ходатайство Миссури отклонено, а ходатайство об отсрочке отклонено как спорное", — говорится в решении Верховного суда.
Необычный для права Штатов иск был подан генпрокурором Миссури Эндрю Бейли. Обычно в Америке штат может оспорить действия другого штата в Верховном суде по техническим вопросам, к примеру, по вопросу об использовании пограничных водных ресурсов.
Бейли утверждал, что наложенный на Трампа запрет нарушает свободу слова и противоречит конституции. Он просил перенести приговор по делу в Нью-Йорке, чтобы избежать влияния на предвыборную кампанию. Вынесение приговора в Нью-Йорке ожидается 18 сентября, в то время как выборы в стране пройдут 5 ноября.
Фото: сommons.wikimedia.org/Kevin McCarthy (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Офицер ВС США Беннетт: Иран может ударить по банкам Израиля
Иран может нанести массированные удары по банкам Израиля, военным целям и деловому сектору, заявил RT экс-офицер ВС США Скотт Беннетт. По его словам, это случится в следующие 24-72 часа.
ILNA: В районе Исфахана в Иране прогремел взрыв и разгорелся пожар
Корпус стражей КСИР, элитные подразделения ВС Ирана, подтверждает, что грохот взрывов в административном центре Исфахана в центре Ирана связан с проведением учений спецназа, передаёт ILNA.
Людмила Чурсина отказалась играть у своего мужа в фильме "Сладкая женщина"
В мае 1975 года состоялась премьера фильма "Сладкая женщина", режиссёром которого был Владимир Фетин. Эта картина должна была стать очередным сюрпризом супруге Людмиле Чурсиной, а стала звёздной для совсем другой актрисы.
Скончался Исмаил Бердиев — председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа
Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев скончался вечером 5 августа.