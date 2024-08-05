Иран и РФ объединяются ради многополярного мира: Пезешкиан заявил о конце доминирования США

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, пишет IRNA. Иранский лидер в беседе с Шойгу подчеркнул, что развитие отношений с Москвой является приоритетом внешней политики Тегерана.

"Эпоха превосходства США в мире прошла. Сотрудничество Ирана и РФ в целях многополярности способствует повышению безопасности в мире", — заявил Пезешкиан.

Кроме того, он призвал к ускорить реализацию соглашений между Ираном и РФ. В ходе встречи президент Ирана также затронул кризис на Ближнем Востоке. Пезешкиан раскритиковал поддержку Тель-Авива Вашингтоном и поблагодарил Кремль за его позицию по сектору Газа.

В рамках визита в Иран Шойгу также провёл встречи с секретарём Высшего совета нацбезопасности Али Ахмадианом и начальником Генштаба ВС республики Мохаммадом Багери. Последний раз Шойгу посещал Иран в сентябре, когда занимал пост главы Минобороны. Тогда он провел ряд переговоров с военным руководством республики. В конце июля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин готовится встретиться с Пезешкианом на полях саммита БРИКС 22-24 октября в Казани.

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