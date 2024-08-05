Хили: Великобритания не справится с крупным военным конфликтом из-за проблем в армии

Глава МО Великобритании Джон Хили заявил, что страна не готова к масштабному вооружённому конфликту из-за недофинансирования ВС. По его словам, армия сталкивается с рядом серьёзных проблем, что делает ситуацию "хуже, чем мы думали", пишет РИА Новости.
Великобритания имеет крупнейший военный бюджет среди членов блока НАТО, превышающий бюджеты ФРГ и Франции, и тратит на оборону 2,3% ВВП (около 52 млрд фунтов стерлингов) в 2024 году, однако проблемы остаются значительными. Ранее Грант Шаппс, экс-министр обороны, заявил о крупных инвестициях в модернизацию ВС и готовности Лондона "принять вызов".
Однако Хили описывает состояние ВС как критическое. Основные проблемы включают неэффективное использование закупок, невысокий моральный дух солдат, трудности с набором военных, медленные темпы перевооружения и устаревание техники.
Фото: commons.wikimedia.org/Richard Townshend (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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