Грузия возмущена: Зурабишвили о приостановке финансирования армии и лаборатории Лугара

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недоумение по поводу решения Штатов и ЕС приостановить финансирование ВС и лаборатории Лугара близ Тбилиси.
"Не понимаю ограничение бюджета ВС и бюджета для Лугары. Есть много направлений, по которым правительство Грузии можно наказать. Однако нельзя, чтобы армия, на которой стоит оборона, была наказана", — заявила Зурабишвили на конференции для грузинских СМИ.
Напомним, 31 июля госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен сообщил, что Белый дом принял решение приостановить программу помощи Тбилиси в размере более $95 млн из-за принятия закона об иноагентах. Грузинские СМИ сообщили, что прекращение финансирования Америкой затронет и лабораторию Лугара.
Ранее ЕС также принял решение заморозить €30 млн, которые планировалось выделить МО Грузии, и тоже в связи с принятием закона об иноагентах.
Фото: commons.wikimedia.org/Giorgi Abdaladze (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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