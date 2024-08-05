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NPCC: в Британии задержаны 380 человек после массовых беспорядков
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Массовые беспорядки в Британии: задержаны сотни участников протестов

NPCC: в Британии задержаны 380 человек после массовых беспорядков

В Великобритании задержаны 380 человек с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения на детей в Саутпорте. Об этом сообщил глава Национального совета полиции NPCC Гэвин Стивенс.

Ранее Times сообщала, что в результате беспорядков были задержаны от 420 человек. Стивенс заявил: "Провели 378 задержаний, мы ожидаем, что общее число будет расти ежедневно, поскольку силы правопорядка устанавливают личности причастных и задерживают ответственных. Работа вед1тся круглосуточно, причастные будут привлечены к ответственности".

Полиция графства Мерсисайд сообщила 29 июля о нападении с ножом на детей в городе Саутпорт. Трое погибли, еще несколько детей и двое взрослых доставлены в больницу в критическом состоянии. Виновником оказался 17-летний подросток. Полицейские не связывают произошедшее с терроризмом.

Жители Саутпорта, Лондона и ряда городов вышли на протесты, которые переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки из-за распространения данных о том, что виновник нападения — беженец. Позднее стало известно, что напавший родился в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды.

Фото: сommons.wikimedia.org/Ronaldccwong (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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