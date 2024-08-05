Как правительство Стармера справится с протестами и миграционным кризисом в Британии

Правительство премьера Британии Кира Стармера подавит протесты и примет меры по решению миграционной проблемы. Такой прогноз дала научный сотрудник ИМИ МГИМО Кира Годованюк "Ленте.ру".
Ситуация обострилась после трагедии в Саутпорте 29 июля, когда 17-летний парень Аксель Рудакубана, уроженец Уэльса с родственниками из Руанды, напал на танцевальную студию с ножом, убив троих детей. Инцидент привлёк внимание после реакции певицы Тейлор Свифт, которая шокирована произошедшим, так как дети танцевали под её композиции.
В сети распространились фейки о том, что преступник мусульманин, что спровоцировало протесты против мигрантов. Эти слухи опровергнуты, однако протесты усилились. За последние дни в Великобритании задержано больше 420 человек за участие в беспорядках.
Протесты проходят с повышенным уровнем насилия. Так, 3 апреля в Сток-он-Тренте митингующие бросали кирпичи в полицейских, а в Белфасте произошли стычки между антиисламистами и участниками антирасистского митинга. А 4 августа протестующие атаковали отель Holiday Inn Express в Ротереме, где проживали нелегалы и просители убежища. По мнению Годованюк, правительство Стармера успешно подавит протесты и примет меры, направленные на решение миграционной проблемы, стабилизировав обстановку.
Фото: commons.wikimedia.org/Chris McAndrew (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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