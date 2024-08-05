Смена власти в Бангладеш: ЕС призывает к мирному переходу

ЕС фактически признал смену власти в Бангладеш. В заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля подчёркнута важность мирной передачи власти избранному правительству после обращения к нации генерала Вакер-Уз-Замана.
"ЕС следит за событиями в Бангладеш. После обращения командующего ВС генерала Вакер-Уз-Замана Европа призывает к сдержанности. Жизненно важно провести мирную передачу власти избранному правительству", — говорится в заявлении Борреля.
ЕС также выразил сожаление по поводу гибели населения в ходе протестов в последние дни.
"Мы приняли заверения генерала Вакер-Уз-Замана, ситуация разрешится мирным путём, и все незаконные убийства будут расследованы", — подчеркнул Боррель.
По данным Agence France-Presse, жертвами протестов с утра стали 56 человек, около 100 были госпитализированы. Общее число погибших с июля превысило 300 человек. Канал India Today со ссылкой на неофициальные источники отмечает, что количество жертв составило от 1000 до 1400.
Фото: commons.wikimedia.org/Pool Moncloa/JM Cuadrado (Attribution).
Украина опровергла обвинения Мали в пособничестве терроризму
Киев отверг обвинения в поддержке терроризма, выдвинутые Мали, которая вчера, 4 августа, расторгла дипломатические отношения с Украиной из-за предполагаемой поддержки туарегов, атаковавших солдат Мали и наемников ЧВК "Вагнер" на севере страны в конце июля. Украинский Министерство иностранных дел (МИД) назвало это решение "поспешным и недальновидным".
Иран намерен атаковать Израиль
Тегеран предупредил, что намерен атаковать Израиль, сообщил глава МИД Израиля Исраэль Кац. Как передаёт Jerusalem Post, предупреждение от Ирана передано через главу МИД Венгрии Петера Сийярто.
Нугзару Папаве заочно вынесен приговор за убийство Япончика
Московский городской суд вынес заочный приговор Нугзару Папаве, назначив ему 16 лет колонии строгого режима. Папава обвиняется в соучастии в убийстве известного вора в законе Вячеслава Иванькова, также известного как Япончик.
Певица Алёна Апина похвалила актёра Никиту Кологривого: пять с плюсом
Исполнительница хита "Электричка" Алёна Апина выразила своё восхищение звезде сериала "Слово пацана" Никите Кологривому.