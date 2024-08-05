Смена власти в Бангладеш: ЕС призывает к мирному переходу

ЕС фактически признал смену власти в Бангладеш. В заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля подчёркнута важность мирной передачи власти избранному правительству после обращения к нации генерала Вакер-Уз-Замана.

"ЕС следит за событиями в Бангладеш. После обращения командующего ВС генерала Вакер-Уз-Замана Европа призывает к сдержанности. Жизненно важно провести мирную передачу власти избранному правительству", — говорится в заявлении Борреля.

ЕС также выразил сожаление по поводу гибели населения в ходе протестов в последние дни.

"Мы приняли заверения генерала Вакер-Уз-Замана, ситуация разрешится мирным путём, и все незаконные убийства будут расследованы", — подчеркнул Боррель.

По данным Agence France-Presse, жертвами протестов с утра стали 56 человек, около 100 были госпитализированы. Общее число погибших с июля превысило 300 человек. Канал India Today со ссылкой на неофициальные источники отмечает, что количество жертв составило от 1000 до 1400.

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