Ближний Восток на грани войны: Сийярто о напряжённости между Израилем и Ираном

Министр МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Иран и Израиль на грани войны. Это стало ясно после переговоров с главами МИД двух стран, в ходе которых подтвердилось, что кризис на Ближнем Востоке близок к эскалации.

"Я говорил с израильским коллегой Кацем и иранским коллегой Кяни, что ещё раз подтвердило: мы находимся на грани", — написал Сийярто в соцсети.

Чиновник подчеркнул, что позиция Будапешта заключается в предотвращении новой атаки на Израиль. При этом необходимо сделать всё возможное, чтобы предотвратить начало крупной войны в регионе. Он отметил, что если кризис на Ближнем Востоке распространится на территорию ещё одной страны, это приведёт к региональной войне, угрожающей глобальной безопасности. Сийярто призвал международное сообщество предотвратить эскалацию.

Напряжение усилилось после того, как в ХАМАС сообщили о гибели главы политбюр Исмаила Хании. Он погиб в результате удара ЦАХАЛ по резиденции в Тегеране, куда прибыл для участия в инаугурации лидера Ирана. Движение ХАМАС обвинило в смерти Хании Тель-Авив и Америку, пообещав ответные меры. Глава Пентагона Ллойд Остин отказался от комментариев по поводу гибели лидера ХАМАС и причастности Израиля. Jerusalem Post сообщила, что власти Иерусалима поручили министрам не высказываться на данную тему.

