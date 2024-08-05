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Политолог Марков: визит Шойгу в Иран связан с помощью в атаках на союзников США
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Визит Шойгу в Иран: помощь в ударах по союзникам США и посредничество с Израилем

Политолог Марков: визит Шойгу в Иран связан с помощью в атаках на союзников США

Визит секретаря Совбеза и экс-министра МО России Сергея Шойгу в Тегеран может быть связан с оказанием помощи Ирану в нанесении ответных ударов по союзникам Америки. Об этом сообщил политолог Сергей Марков в Telegram-канале.

Марков выделил три причины поездки Шойгу. Помимо оказания поддержки в ударах по союзникам Штатов, он назвал посредничество РФ между Израилем и Ираном, а также исследование обстановки в регионе.

"Россия хочет быть посредником между Тель-Авивом, Тегераном и арабскими странами, предотвратить большую войну? Но что Москва может обещать Ирану взамен? Или хочет понять — будет ли в регионе большая война?", — задаётся вопросами эксперт о причинах поездки.

Политолог также отметил, что не исключает сценарий, при котором визит Шойгу преследует все три цели одновременно. Ранее, 5 августа, стало известно, что Шойгу прибыл в Иран. В ходе визита запланированы встречи с лидером страны Масудом Пезешкианом, секретарём Высшего совета нацбезопасности Али Ахмадианом и начальником Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери.

Фото: commons.wikimedia.org/Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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