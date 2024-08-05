Слёзы и благодарность: Анна Дульцева о возвращении на родину после двух лет в тюрьме

Дульцева расплакалась по прилёте в РФ из-за двух лет в тюрьме

Разведчица Анна Дульцева, вернувшаяся в РФ вместе с мужем Артёмом и детьми в ходе обмена заключёнными, поделилась эмоциями в эфире "России-1". Она призналась, что не сдержала слёз при выходе из самолёта во "Внуково" из-за тяжёлых лет в заключении.

"Когда я увидела президента и караул, начала плакать", — рассказала она.

Дочь Дульцевой отметила, что видит мать плачущей впервые. Анна подчеркнула, что первые чувства при виде президента Путина были огромной благодарностью. Напомним, 1 августа ФСБ объявила о возвращении в Москву восьми россиян, задержанных в странах НАТО. Среди них был Вадим Соколов, приговорённый в ФРГ к пожизненному сроку, а также Владислав Клюшин, вызволенный из тюрьмы США. В Россию вернулись Артём и Анна Дульцевы, а также Павел Рубцов, Михаил Микушин и другие.

Вернувшимся россиянам вменяли сотрудничество с разведывательными ведомствами России, однако их вину не доказали. Во время отбытия сроков вину никто не признал. В аэропорту их встретил Владимир Путин, имеющих отношение к военной службе представят к государственным наградам.

Фото: commons.wikimedia.org/Kremlin.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)