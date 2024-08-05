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Дульцева: Красикова везли на обмен в автобусе с пятью службистами
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Как спецслужбы сопровождали Красикова: подробности обмена от Анны Дульцевой

Дульцева: Красикова везли на обмен в автобусе с пятью службистами

Вадима Соколова (Красикова), осужденного в ФРГ пожизненно за убийство Зелимхана Хангошвили, при обмене везли отдельно в автобусе с пятью представителями спецслужб разных стран. Об этом сообщила разведчик Анна Дульцева, которая сама вернулась в РФ в рамках обмена. Она рассказала в эфире "России-1": "Россиян посадили в автобус, но Красикова везли отдельно, в окружении пятерых представителей спецслужб".

Известно, что 1 августа ФСБ объявила о возвращении в страну восьмерых россиян, находившихся в заключении в странах НАТО. Среди них был и Соколов (Красиков), а также Владислав Клюшин, который находился в американской тюрьме. В Россию вернулись Артём и Анна Дульцевы, Вадим Конощёнок, Роман Селезнёв и другие.

Вернувшимся вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами Москвы, однако их вина не доказана. Во время судебных слушаний все свою вину не признали. В аэропорту их лично встретил Владимир Путин, заявив, что имеющие отношение к военной службе будут представлены к госнаградам.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Isaac March (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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