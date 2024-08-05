Несмотря на прекращение финансирования США, центр Лугара в Тбилиси продолжит работать

Центр здравоохранения им. Лугара в Тбилиси продолжит функционировать, несмотря на приостановку поддержки со стороны Америки. Об этом заявила депутат "Грузинской мечты" Нино Цилосани. Она отметила, что прекращение финансирования отразится на исследованиях, однако деятельность центра не будет приостановлена.
Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен объявил о приостановке программы помощи Грузии в ответ на принятие закона об иноагентах. По той же причине ЕС приостановил финансирование МО Грузии. Грузинские СМИ сообщали, что лаборатория Лугара в Тбилиси ежегодно получала 10 млн долларов от Америки, и часть из замороженных 95 млн долларов была предназначена именно для неё.
"Есть информация о том, что из-за этой суммы в лаборатории Лугара не будут финансироваться определённые исследования. Однако лаборатория Лугара будет работать и продолжит выполнять свою функцию", — заявила Цилосани журналистам.
Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона, связанной с размещением медико-биологических лабораторий у границ России.
Фото: commons.wikimedia.org/The Lugar Center (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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