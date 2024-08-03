Израиль атакует: ВВС Израиля бьют по позициям "Хезболлы" в Ливане

ВВС Израиля заявили об атаке на "Хезболлу" на юге Ливана

Израильские ВВС нанесли удары по "террористическим объектам" и "военным зданиям" шиитов "Хезболлы" в районе Кфаркелы на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"ВВС Израиля ликвидировали террориста "Хезболлы" в районе Дейр-Сириан", — указано в заявлении.

Военные также добавили, что артиллерия Тель-Авива нанесла удары по объектам радикалов в южной части Ливана. В частности, израильские солдаты ударили по военным объектам "Хезболлы" в районах Тейр-Харфы и Кфаркелы.

Кроме того, танки Иерусалима обстреляли "террористическую инфраструктуру" "Хезболлы" в районе Раб-эль-Талатин в приграничье ливанской территории, сообщили в армейском ведомстве.Тем временем советник офиса премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил, что движение ХАМАС виновно в том, что нет прогресса на переговорах о сделке по Газе в Каире.

Фото: commons.wikimedia.org/Amit Agronov (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)