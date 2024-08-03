Центральное командование ВС США ликвидировало ракетную пусковую установку хуситов в Йемене

Центральное командование Америки CENTCOM объявило о ликвидации ракеты и пусковой установки хуситов на территории Йемена.
"За сутки силы CENTCOM ликвидировали ракету и пусковую установку хуситов на территории Йемена," — сообщается в официальном заявлении командования в соцсети X.
CENTCOM подчеркнул, что это оружие представляло угрозу не только для сил ВС США и коалиции, но и для торговых судов в регионе. Ракетные установки хуситов стали опасны после того, как 7 октября 2023-го движение палестинских повстанцев ХАМАС совершило нападение на Израиль, что привело к военной операции в секторе Газа.
После начала конфликта хуситы, контролирующие значительную часть Йемена, включая столицу Сану и ряд северных и западных территорий страны, начали обстреливать торговые суда в Красном море. В ответ на это Штаты и Британия регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.
Фото: сommons.wikimedia.org/DoD File Photo (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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