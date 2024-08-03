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Израиль обвинил ХАМАС в попытках изменить план сделки по Газе
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Израиль: ХАМАС пытается сорвать сделку по освобождению заложников

Израиль обвинил ХАМАС в попытках изменить план сделки по Газе

Израиль обвинил палестинцев из ХАМАС в попытках внести массу изменений в план соглашения по освобождению заложников в секторе Газа. Как заявили в канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху, эти изменения подрывают саму цель соглашения. В распространённом пресс-релизе премьера Тель-Авива утверждается, что движение ХАМАС продолжает выдвигать требования, способные нарушить план.

"ХАМАС требует окончания войны при освобождении минимума аложников, а также добиваться шанса наводнить анклав Газы оружием, вернуть контроль над сектором и повторить резню 7 октября".ю — говорится в заявлении, приведённом журналистами ТАСС.

Кроме того, израильский журналист Барак Равид сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта в Газе, проходящие в Каире, столкнулись с большими проблемами и зашли в тупик.

Фото: flickr.com/Hoheit (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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