Польского генерала Якубчика отзывают из штаба НАТО после обвинений в гомофобии

Союзники по блоку НАТО направили властям Варшавы ходатайство с просьбой отозвать генерала Артура Якубчика из Международного военного штаба НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь МО Польши Януш Сеймей.

"По ходатайству идёт процедура отзыва генерала Якубчика из Международного штаба при штаб-квартире НАТО," — заявил Сеймей в сообщении, опубликованном на странице ведомства.

Пресс-секретарь не уточнил причины данных мер, но отметил, что это является "очередным неудачным решением предшественников" (речь идёт о правительстве партии "Право и справедливость").

Газета Rzeczpospolita сообщает, что Якубчика могут подозревать в нарушениях, связанных с конкурсом на должность начальника отдела в департаменте разведки в штаб-квартире блока НАТО. По утверждениям источников, генерал пытался продвинуть кандидата от Польши на эту должность. На данный момент в штаб-квартире Альянса работают шесть польских генералов, сообщает радио RMF24.

Фото: commons.wikimedia.org/MSgt William Price (Creative Commons Attribution 4.0 International)