Президент РФ Владимир Путин успешно преодолел все антироссийские санкции, заявил бывший разведчик ВС Америки Тони Шаффер в эфире Judging Freedom.
"Он хорошо справился с санкциями. Это успех: Путин все санкции преодолел", — подчеркнул Шаффер.
По его мнению, основным пострадавшим от санкций оказалась ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем. Недавно ЕС ввел 14-й пакет санкций против Москвы, запретив транзит СПГ через европейские порты. Хотя государства Европы смогут закупать топливо, его реэкспорт запрещён.
До этого момента "Новатэк" отправлял СПГ с проекта "Ямал СПГ" в порты ЕС, где топливо перегружали на газовозы и доставляли на азиатские рынки, что позволяло активнее транспортировать сжиженный газ из порта Арктики.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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