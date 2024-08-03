Трамп раскритиковал Харрис за низкий IQ и неспособность конкурировать с лидерами

Бывший лидер Америки и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп вновь раскритиковал свою соперницу в гонке за президентское кресло, вице-президента Камалу Харрис, заявив, что её уровень IQ слишком низкий для конкуренции с лидерами мира.
"Харрис — человек с низким IQ, она не способна конкурировать с лидерами других стран. У Штатов нет шансов на величие с такими людьми у власти," — написал Трамп в соцсети Truth Social.
"Как и Байден до неё, она не способна связать и двух предложений", — добавил политик.
Президентские выборы в Америке состоятся 5 ноября 2024 года. Ранее предполагалось, что Демпартию будет представлять Байден, однако после его провального выступления на дебатах с Трампом среди демократов усилились призывы отказаться от борьбы за пост. И 21 июля Байден объявил о выходе из гонки, выразив поддержку Камале Харрис как кандидату на высший государственный пост в Вашингтоне.
Фото: flickr.com/Gage Skidmore from Peoria (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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