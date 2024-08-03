Теракт на севере Мьянмы: Повстанцы использовали дроны и захватили заложников

Повстанцы совершили теракт на севере Мьянмы при помощи БПЛА

На севере Республики Союз Мьянма повстанческая группировка совершила теракт с использованием БПЛА, в результате захвачен персонал военного госпиталя. Об этом проинформировал телеканал MRTV.

Журналисты уточнили, что военный КПП в Лашио подвергся атаке светошумовыми ракетами повстанческой террористической группы MNDAA. Атаку осуществили с помощью дронов и тяжёлого вооружения. Под обстрел попал военный госпиталь, атака затронула город Лашио.

Конфликт между правительством Мьянмы и рядом вооружённых формирований нацменьшинств возобновился в 2021-ом с новой силой. Совет национальной обороны Мьянмы 31 июля продлил на полгода режим чрезвычайного положения.

До этого замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков заявил, что Москва активно работает над отменой виз для граждан многих стран, завершая процесс с Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Мьянмой и Малайзией. Ранее в Мьянме попросили авиакомпании РФ запустить прямые рейсы между странами.

Фото: commons.wikimedia.org/Jakub Hałun (Creative Commons Attribution 4.0 International)