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Экс-глава Гагаузии Влах: Санду намерена переизбраться путём фальсификации
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Ирина Влах обвиняет Санду в попытке фальсификации выборов ради переизбрания

Экс-глава Гагаузии Влах: Санду намерена переизбраться путём фальсификации

Бывшая глава Гагаузии и кандидат на пост президента Молдавии Ирина Влах убеждена, что Майя Санду намерена переизбираться посредством фальсификаций. Влах призывает отказаться от референдума по евроинтеграции до выяснения обстоятельств нового статуса ЕС.

Влах, выступая на канале Exclusiv TV, обратила внимание на предвыборную программу Урсулы фон дер Ляйен, в которой та заявила о намерении превратить ЕС в оборонное объединение и создать Европейский оборонный фонд. Влах подчеркнула, что обсуждение интеграции Молдовы в Евросоюз всегда предполагало политическую и экономическую интеграцию. Однако заявление фон дер Ляйен о трансформации ЕС кардинально меняет её смысл.

"Санду втягивает нас в странную историю. Ведь фон дер Ляйен обещает сделать ЕС оборонным. Я против вступления в такой союз. И я предложила отказаться от этой инициативы и отменить референдум", — сказала Влах.

Она считает, что необходимо взять паузу и изучить уставы в связи с возможным изменением статуса ЕС, а также тот факт, на каких условиях Молдавии предлагают вступление в такой союз. Влах подчеркнула, что нейтральный статус Республики Молдова может гарантировать мир в стране.

Фото: flickr.com/OSCE Parliamentary Assembly (Commons Attribution 2.0 Generic license)

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