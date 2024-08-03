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Зеленский заявил об эвакуации украинцев из Ливана
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Украина эвакуировала своих граждан из Ливана: Зеленский сообщил о спасении женщин и детей

Зеленский заявил об эвакуации украинцев из Ливана

Владимир Зеленский объявил об эвакуации 30 украинцев из опасных районов Ливана. В вечернем обращении в Telegram-канале он заявил: "Украина проводит эвакуацию на Ближнем Востоке из опасных районов Ливана. СВР, ГУР и МИД организовали вывоз 30 граждан — женщины с детьми, которые сейчас в безопасности".

Эвакуация была проведена на фоне недавних налётов ВВС Тель-Авива на базы шиитского движения "Хезболла" в Сирии. Израильские самолёты ударили неподалеку от города Эль-Кусейр в провинции Хомс, а также атаковали посёлок Сейид-Али на границе Ливана и Сирии. Российское посольство в Бейруте срочно призвало граждан РФ покинуть Ливан в ожидании серьёзных событий в регионе.

В Иране развернуты РЭБ дальнего действия. Несколько других комплексов установлены по всей стране в ожидании ответа Иерусалима на ответные действия Ирана. А также 4 000 морских пехотинцев ВС США находятся в регионе Ближнего Востока.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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