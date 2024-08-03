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ЦТАК: военное сотрудничество Америки, Токио и Южной Кореи ускорит их погибель
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ЦТАК предупреждает: альянс США, Японии и Южной Кореи приведет к их "трёхсторонней гибели"

ЦТАК: военное сотрудничество Америки, Токио и Южной Кореи ускорит их погибель

Трехстороннее сотрудничество Вашингтона, Токио и Южной Кореи лишь ускорит их "трёхстороннюю погибель", заявил телеграфное агентство Кореи ЦТАК. По его мнению, наращивание "самозащитной мощи" КНДР в ответ на угрозы этих стран ставит под вопрос их безопасность.

В комментарии ЦТАК раскритикован подписанный 28 июля в Японии меморандум о трёхстороннем сотрудничестве между МО США, Японии и Южной Кореи. В Пентагоне заявили, что этот меморандум "институционализирует сотрудничество в сфере безопасности". ЦТАК же считает, что "кулуарные диалоги главарей войны" станут шагом к превращению альянса в ядерный союз.

ЦТАК также указывает, что принятые Белым домом меры, такие как Вашингтонская декларация с Южной Кореей и договорённость с Японией об укреплении "расширенного сдерживания", направлены на военное доминирование. Эти действия нацелены на поддержание военного превосходства ядерного альянса.

Агентство также отметило, что политическая ситуация нестабильна: президент Джо Байден вышел из предвыборной гонки, а правительства Японии и Южной Кореи сталкиваются с падением рейтингов и пребывают "в жалкой агонии".

Фото: commons.wikimedia.org/魯班 (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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