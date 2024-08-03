Секретное расследование: Трамп подозревается в получении $10 млн от Египта на предвыборную кампанию

ФБР вело тайное расследование против Дональда Трампа, подозревая его в незаконном получении $10 млн от Египта на предвыборную кампанию 2016-го. Об этом пишет Washington Post.
Расследование началось в 2017-ом, когда разведка Америки узнала о попытке египетского президента Абделя ас-Сиси выделить Трампу $10 млн для победы. Минюст пытался выяснить, перевели ли египтяне деньги, что стало бы нарушением закона, запрещающего кандидатам в президенты принимать финансы из-за рубежа. Также следователи пытались установить, была ли связь между этими деньгами и теми $10 млн, которые Трамп влил в свою кампанию перед голосованием.
Шансов установить истину мало. Спустя месяцы после победы Трампа работа ФБР была заблокирована чиновниками Минюста. К 2019-му расследование зашло в тупик, так как ФБР не позволили получить документы и побеседовать со свидетелями. Генпрокурор Уильям Барр, назначенный Трампом, усомнился в основаниях для продолжения расследования.
"Трамп никогда не получал от Египта ни копейки", — заявил пресс-секретарь Джейсон Миллер в интервью Washington Post.
Во время президентства Трампа внешняя политика Вашингтона стала более лояльной к Египту, несмотря на данные Госдепа США о нарушениях прав человека, таких как убийства, пытки и суровые условия содержания в тюрьмах. Были также приняты поправки к Конституции, которые позволили лидеру Египта переизбираться несколько раз.
Фото: commons.wikimedia.org/The Kremlin (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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