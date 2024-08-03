Роман Селезнёв после обмена: хочу помогать Родине

Россиянин Роман Селезнёв, вернувшийся в РФ после обмена, выразил желание помогать своей стране. В интервью "Известиям" Селезнёв рассказал о планах: "Планирую пообщаться с родными, поправить здоровье пару месяцев. Потом вольюсь в жизнь, начну помогать Родине. После того как Родина меня спасла, моя очередь помочь".
Он отметил, что новости об обмене были неожиданными.
"Этот момент — полная случайность для меня", — добавил Селезнёв.
Роман Селезнёв был задержан спецслужбами Америки 5 июля 2014-го в международном аэропорту Мале. В тот же день его доставили на Гуам, неинкорпорированную территорию Штатов. Окружной суд Гуама отказал ему в освобождении и депортировал в Сиэтл, штат Вашингтон. В августе 2016-го жюри присяжных признало Селезнёва виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов обвинения, включая взломы баз данных 200 компаний США. 21 апреля 2017-го россиянина приговорили к 27 годам тюрьмы и выплате $170 млн.
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