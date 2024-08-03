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Оппозиционер Шор: Молдавия прогнулась под Запад, заблокировав мои счета
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Илан Шор обвинил молдавские власти в прогибе под Запад из-за блокировки счетов

Оппозиционер Шор: Молдавия прогнулась под Запад, заблокировав мои счета

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор убеждён, что власти Молдавии решили подчиниться Западу, заблокировав его счета. Ранее межведомственный совет, подчиняющийся правительству, заморозил фонды и экономические ресурсы 11 лиц под международными санкциями.

Среди них оказался и сам Шор, а также депутат Марина Таубер, зампред исполкома Гагаузии Виктор Петров, кандидат в мэры Бельцев Арина Коршикова, экс-депутат Мария Албот, экс-офицер погранполиции Кирилл Гузун, администратор "Орхей-ТВ" и "ТВ-6" Думитру Китороагэ, бывший замглавы комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и олигарх Владимир Плахотнюк. Также в этот список вошли граждане РФ Игорь Чайка и Дмитрий Милютин.

"Зачем? Чтобы ещё ниже прогнуться под хозяев с Запада. Так они реализовали незаконные санкции, принятые против нас ранее", — написал Шор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что власти даже не задумываются, соответствует ли истине то, что приписывают ему и другим попавшим под санкции.

"Но есть повод выполнить хозяйский приказ… Режим Санду всё равно проиграет, ведь люди видят, в какую пропасть нас завел ПДС. И власть это чувствует, поэтому и усиливает репрессии", — пояснил Шор.

Фото: commons.wikimedia.org/kmu.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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