Илан Шор обвинил молдавские власти в прогибе под Запад из-за блокировки счетов

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор убеждён, что власти Молдавии решили подчиниться Западу, заблокировав его счета. Ранее межведомственный совет, подчиняющийся правительству, заморозил фонды и экономические ресурсы 11 лиц под международными санкциями.

Среди них оказался и сам Шор, а также депутат Марина Таубер, зампред исполкома Гагаузии Виктор Петров, кандидат в мэры Бельцев Арина Коршикова, экс-депутат Мария Албот, экс-офицер погранполиции Кирилл Гузун, администратор "Орхей-ТВ" и "ТВ-6" Думитру Китороагэ, бывший замглавы комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и олигарх Владимир Плахотнюк. Также в этот список вошли граждане РФ Игорь Чайка и Дмитрий Милютин.

"Зачем? Чтобы ещё ниже прогнуться под хозяев с Запада. Так они реализовали незаконные санкции, принятые против нас ранее", — написал Шор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что власти даже не задумываются, соответствует ли истине то, что приписывают ему и другим попавшим под санкции.

"Но есть повод выполнить хозяйский приказ… Режим Санду всё равно проиграет, ведь люди видят, в какую пропасть нас завел ПДС. И власть это чувствует, поэтому и усиливает репрессии", — пояснил Шор.

Фото: commons.wikimedia.org/kmu.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)