Министр МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что остановка киевским режимом транзита российской нефти в Словакию и Венгрию была скоординирована Брюсселем.
"События и последние переговоры подтвердили мои догадки, что речь идёт о процессе, скоординированном из Брюсселя", — заявил Сийярто, выступая на фестивале Колледжа Матьяша Корвина.
Когда ведущий уточнил, считает ли чиновник, что из Брюсселя велели Украине запретить транзит, Сийярто ответил: "Думаю, да". По словам министра, Евросоюз "не смог смириться с тем, что Венгрия не сдается и отстаивает свою политику по установлению мира, несмотря на давление".
Сийярто добавил: "Европа очень слаба, но не настолько, чтобы не влиять на кандидата в ЕС, если он ставит под угрозу энергоснабжение двух его членов".
Фото: flickr.com/Agencia de Noticias ANDES (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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