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Армия ЦАХАЛ заявила о поражении центра управления ХАМАС
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Точный удар ЦАХАЛ: центр управления и производства вооружений ХАМАС уничтожен

Армия ЦАХАЛ заявила о поражении центра управления ХАМАС

Армия Израиля ЦАХАЛ заявила в Telegram о поражении центра управления и производства оружия палестинского движения ХАМАС, который находился в бывшей школе на севере Газы.

"ЦАХАЛ поразила центр управления ХАМАС, который использовался для производства оружия и известен как школа Хамама на севере Газы", — говорится в посте.

Согласно заявлениям военных, здание использовалось палестинским движением для планирования атак, производства и хранения вооружений. Перед ударом была проведена разведка с целью снизить риски для населения. Удар нанесён высокоточным боеприпасом.

Напомним, 7 октября 2023-го Израиль подвергся беспрецедентной атаке из сектора Газа. После обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничье на юге Израиля, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, что привело к гибели около 1 200 человек, включая 20 россиян, и захвату более 200 заложников.

В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" и объявила о полной блокаде анклава. По данным Минздрава Палестины, за время конфликта погибло почти 40 000 человек и более 90 000 пострадали. Сектор Газа оказался разделён на южную и северную части. С начала мая ЦАХАЛ проводит операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.

Фото: commons.wikimedia.org/Spokesperson unit of ZAKA photographer (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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