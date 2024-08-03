Израильский удар по Газе: гибель высокопоставленных членов ХАМАС

В секторе Газа в результате удара армии ЦАХАЛ были убиты два члена политбюро ХАМАС и трое командиров группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама". Об этом пишет Asharq al-Awsat со ссылкой на анонимные источники.
Около 10 дней назад авиация Тель-Авива нанесла удар по цели на окраине промзоны к юго-западу от Газы. Удар был направлен на туннель, который повстанцы ХАМАС использовали в качестве одного из штабов. В результате обрушения сводов погибли члены политбюро ХАМАС Рави Муштаха и Самех ас-Саррадж, а также командиры Абдель Хади Сиам, Сами Ауда и Мухаммед Хадид.
Согласно источникам, Сиам и Ауда руководили контрразведкой и разведкой ХАМАС, а Хадид был одним из командиров ракетного подразделения в Газе. Погибший член ХАМАС Рави Муштаха был одним из ближайших соратников Яхьи Синвара, лидера радикалов Палестины в секторе Газа. Муштаха участвовал в подготовке нападения военного крыла ХАМАС на Израиль.
Фото: commons.wikimedia.org/Efi Sharir (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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