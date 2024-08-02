Кара-Мурза* и Яшин* не писали прошения о помиловании, обмен с ними не согласовали

Освобождённый журналист и иноагент Владимир Кара-Мурза* после обмена заключёнными заявил, что он и экс-депутат столицы иноагент Илья Яшин* отказались писать прошения о помиловании.

Кара-Мурза* отметил: "Однако мы здесь, поскольку указы подписаны". По его словам, согласие осужденных не было получено. Яшин* заявил, что за несколько дней до обмена ему предлагали написать прошение о помиловании. Он отказался: "Я сказал, что не буду его писать, поскольку не считаю для себя возможным обращаться к президенту Путину".

Перед обменом Яшин* написал заявление начальнику СИЗО "Лефортово", в котором выразил несогласие на высылку за пределы РФ. Он считает обмен "незаконным выдворением" против его воли. Яшин* также сообщил, что у него не было документов, удостоверяющих личность, и в аэропорту ФРГ его идентифицировали "по интернету". Кара-Мурза* отметил, что им показали справки об освобождении, которые планировали выдать на борту самолёта, но этого не произошло. Участники обмена въехали в Германию по паспортам РФ, загранпаспорта им не предоставили.

Яшин* также отметил: ему дали понять, что возвращение в РФ "исключит любые обмены политзаключённых в перспективе". В списке "до последнего" были экс-депутат Алексей Горинов и технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный. Яшин* считает, что в ответе за их судьбу.

Ранее, 1 августа, Путин помиловал 13 осужденных, которых передали Западу. Помимо Яшина* и Кара-Мурзы*, в список вошли Олег Орлов, Андрей Пивоваров, экс-координаторы штабов Навального. В Россию вернулись экс-спецназовец ФСБ Вадим Красиков, сын депутата ГД от ЛДПР Селезнёв, офицеры СВР Артём и Анна Дульцевы и другие.

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