Тонкинский инцидент: как ошибка радара привела к кровопролитной вьетнамской войне

Первый Тонкинский инцидент во Вьетнаме прозошёл 60 лет назад

В первой половине 1960-х годов в Южно-Китайском море нарастала напряжённость. Штаты увеличивали присутствие ВМС, что сопровождалось ростом провокаций против Вьетнама. Вашингтон, ранее избегавший прямого вмешательства в конфликт Севера и Юга, становился его активным участником. Второго августа 1964-го произошёл первый Тонкинский инцидент, став поворотным моментом во вьетнамской войне.

Призрачные цели

Эсминец США "Мэддокс", патрулируя залив, пересёк границы ДРВ и был атакован северовьетнамскими катерами. Корабль получил небольшое повреждение от огня пулемёта. Президент Америки Линдон Джонсон отложил ответные меры. Разведка сообщила о подготовке нового нападения, и патрулирование продолжилось.

И 4 августа "Мэддокс" продолжал патрулировать. В 20:40 эсминец доложил о неопознанных объектах в море. По данным радаров, суда приближались с разных направлений. Командир Джон Херрик видел только бушующее море. "Мэддокс" открыл огонь по предполагаемым противникам. К нему присоединился эсминец "Тернер Джой". Но самолёты не обнаружили объектов.

Пилот Джеймс Стокдейл рассказывал: "Эсминцы стреляли по призрачным целям. Ни следов лодок, торпед или всплесков, ничего. Только чёрная вода и военная мощь США".

Эскалация конфликта

Южновьетнамское правительство, борясь с коммунистами Севера, получало поддержку от Штатов. Однако в конце 1963-го Джон Кеннеди распорядился сократить на 1000 человек количество американских военных. После убийства Кеннеди Джонсон стремился продолжить политику "сдерживания коммунизма" силой. Накануне бомбардировщики ВВС при поддержке США били по пограничным заставам на юго-западе ДРВ.

Через три дня у побережья Вьетнама Конгресс единогласно принял Тонкинскую резолюцию, позволяющую Джонсону использовать силу в Юго-Восточной Азии без объявления войны. Бомбардировки начались в феврале 1965-го, а в марте развернули сухопутные войска. В июне во Вьетнаме находились 82 000 военных. В 1968 году их число достигло 500 000. Количество жертв росло, и американцы становились противниками войны.

Роберт Макнамара, экс-министр обороны Америки, вспоминал: "После начала боёв непредвиденные события заставили нас свернуть с курса. Мы не до конца объяснили, почему мы делаем это".

А 9 ноября 1995-го Макнамара встретился с Во Нгуен Зиапом, бывшим главкомом северовьетнамских войск.

Макнамара спросил: "Не знаю до сих пор, что произошло 2 и 4 августа 1964-го в Тонкинском заливе. Мы допустили две серьёзные ошибки. Второе нападение — оно было?".

Зиап ответил: "4 августа абсолютно ничего не было".

Так ошибочные показания радара обернулись кровопролитной битвой, в которой погибли почти 60 000 американских и сотни тысяч вьетнамских солдат, не считая жертв среди гражданского населения. Белый дом искал повод для начала масштабного конфликта и нашёл его, пусть даже пришлось солгать всему миру.

Фото: сommons.wikimedia.org/US Army Signal Corps (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)