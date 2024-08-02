Пересмотр дела Саакашвили: новые улики и опасения давления на свидетелей

Суд Грузии пересмотрит дело бывшего лидера республики Михаила Саакашвили о незаконном пересечении границы по причине смены судьи. Об этом пишет Telegram-канал "Sputnik Грузия".
Согласно данным, судья Михаил Джинджолия удовлетворил ходатайство прокуроров о пересмотре улик по данному делу. Прокурор подчеркнул, что из-за смены судьи и дополнительного допроса свидетелей существует угроза давления на них. В дополнение к этому, судья по ходатайству прокуратуры назначил Саакашвили заключение под стражу в качестве меры пресечения.
Ранее Саакашвили призвал сторонников подготовиться к уличным протестам после парламентских выборов, которые пройдут осенью. Он заявил, что власти Грузии сфальсифицируют итоги выборов, после чего оппозиция обязана выйти на протесты. Премьер Ираклий Кобахидзе подозревает, что к подготовке теракта против высокопоставленных лиц "Грузинской мечты" причастны бывшие высшие чины правительства и экс-сотрудники правоохранительных органов Украины.
Фото: flickr.com/European People's Party (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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