Член бундестага от BSW Вагенкнехт: ЕС пора закончить конфронтацию с РФ

Евросоюзу нужно закончить конфликтовать с Москвой, заявила немецкий политик и член бундестага Германии от партии BSW Сара Вагенкнехт на YouTube-канале. Вагенкнехт подчеркнула необходимость изменить развитие событий.

"Считаю, что в интересах Европы прекратить это и выйти из конфронтации с РФ", — отметила она.

По словам политика, возрастает вероятность "катастрофических" последствий напряжения между странами Европы и Москвой. В связи с этим она надеется, что Берлин начнёт проводить независимую внешнюю политику и действовать в соответствии с интересами населения своей страны.

Ранее Вагенкнехт назвала безумием планы ФРГ разместить у себя дальнобойное оружие Пентагона. Это заявление было сделано после обнародования планов Вашингтона разместить в ФРГ к 2026-му такие средства как SM-6, Tomahawk, а также гиперзвуковое оружие.

Сопредседатель Союза Вагенкнехт Амира Али заявила по этому поводу: "Шольц не должен был обойти парламент, чтобы принять это решение. Речь идёт о шаге, который увеличивает риск войны для Германии".

Также она подчеркнула, что это очередной шаг к росту военной напряжённости и крайне опасный курс, от которого немецкое правительство должно отказаться.

Фото: flickr.com/Fraktion DIE LINKE. im Bundestag (Commons Attribution 2.0 Generic license)